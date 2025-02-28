القوة الضاربة تقود تشكيل أهلي جدة ضد الهلال بالدوري السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الهلال، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يحل فريق أهلي جدة، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره الهلال بملعب المملكة أرينا، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل أهلي جدة مباراته ضد الهلال بالقوة الهجومية الضاربة، حيث يقود الهجوم، الإنجليزي إيفان توني بجانب الجزائري رياض محرز والبرازيلي جالينو ودعم هجومي من الإسباني جابري فيجا.

يحتل أهلي جدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد الهلال في وصافة الترتيب وفي رصيده 51 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر اتحاد جدة.

تشكيل أهلي جدة ضد الهلال

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: سعد بلعبيد، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، علي مجرشي

خط الوسط: فرانك كيسي، زياد الجهني، جابري فيجا

وفي الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، جالينو.