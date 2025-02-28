رمضان أحلى بمدارسنا.. إبداع فني في أجواء الشهر الكريم بالوادي الجديد

في إطار الاحتفال بشهر رمضان المبارك، أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد سلسلة من ورش العمل الفنية لطلاب المدارس، بالتعاون مع توجيه عام التربية الفنية، تحت شعار "اصنع فانوسك وارسم بقلمك".

وأكد سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن هذه الفعاليات تهدف إلى تنمية الإبداع الفني لدى الطلاب، وتعزيز قدرتهم على التعبير عن مشاعرهم تجاه الشهر الكريم من خلال الرسم بالألوان وصناعة فوانيس رمضان بخامات بسيطة من البيئة المحيطة.

وأوضح أن هذه المبادرات تسهم في اكتشاف ورعاية المواهب الطلابية، وتنمية روح الانتماء للوطن، وربط الطلاب بمجتمعهم وعاداته الأصيلة، فضلًا عن تحفيزهم على الابتكار والإبداع في جو من المنافسة الإيجابية.

تأتي هذه الأنشطة ضمن جهود المديرية لإثراء الجانب الثقافي والفني للطلاب، وإضفاء أجواء رمضانية مميزة داخل المدارس.