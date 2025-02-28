"الكابتن" ينطلق.. أكرم حسني يواجه مصيره بعد تحطم الطائرة في أولى حلقات المسلسل

عرضت منصة Watch It أولى حلقات مسلسل "الكابتن" قبل عرضه على شاشة قنوات DMC، شهدت الحلقة أحداثًا مشوقة منذ اللحظة الأولى، حيث ظهر أكرم حسني في دور "حسام عز الدين"، كابتن طيار يستعد للذهاب إلى عمله، لكن قبل مغادرته، يفاجأ بصديقه "كريم" (أحمد عبدالوهاب) يحاول الدخول إلى منزله برفقة فتيات، فيرفض ذلك ويغادر مسرعًا إلى المطار.

خلال الطريق، يتلقى حسام اتصالًا من خطيبته "سما" (آية سماحة)، التي تستمر في الحديث معه حتى لحظة إقلاع الطائرة، ما يدفعه إلى إنهاء المكالمة بإغلاق الهاتف في وجهها.



على متن الطائرة، يبدأ المشاهد بالتعرف على شخصيات الركاب، بينهم: "سحر" (رحمة أحمد) تجلس على الأرض بجوار، السيدة "باكينام" (سوسن بدر)، "شاكر الطويل" (محمد رضوان) ممثل مسرحي مغمور، "عاطف" (أحمد الرافعي)، "إيهاب رياض" (عمر شرقي) لاعب كرة قدم درجة ثانية، "باني" (سامي مغاوري).



فجأة، تهتز الطائرة بشدة بعد تعطل محركاتها، فتسقط، ويلقى جميع الركاب مصرعهم، بينما ينجو حسام عز الدين لكنه يدخل في غيبوبة تستمر لمدة شهر.

حسام يعود للحياة.. ولكن!

يفيق حسام في المستشفى ليجد صديقه كريم بجانبه، ويخبره أن "سما" لم تتركه لحظة واحدة. لكن المفاجأة تحدث عندما يبدأ في رؤية شخصيات غريبة بجواره، يظن أنهم أطباء وممرضون، لكنه سرعان ما يدرك أن لا أحد غيره يراهم.

عندما يذهب مع سما لإجراء فحوصات، يجد نفس الشخصيات داخل المصعد، لكنه يكتشف أنها لا تراهم، مما يجعله يشعر بالقلق والارتباك.

في هذه الأثناء، يقرر ركاب الطائرة الراحلين إجراء "قرعة" لاختيار من سيخبره بالحقيقة، فتقع المهمة على "سحر" (رحمة أحمد)، التي تتحدث معه أثناء وجودها في الحمام.

يخرج حسام ليجد جميع الركاب أمامه، لكنه لا يتمكن من فهم ما يحدث، فيقرر الهروب من المستشفى، ويستقل ميكروباص يقف أمامه، لينتهي المشهد الأول باعتقاده أنه أفلت من مصيره.

فماذا سيحدث في الحلقة الثانية؟.

"الكابتن" من تأليف عمرو الدالي عن قصة أيمن الشايب، إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريًا على Watch It وقنوات DMC.