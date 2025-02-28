أستاذ علوم سياسية: مصر بذلت جهودا كبيرة لمساندة الفلسطينيين ودعم قضيتهم العادلة

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر قامت بجهود كبيرة لدعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني على مدار عدة عقود، مؤكدًا أن هذا الدعم ليس جديدًا بل يمتد لسنوات طويلة

وأشار إلى أن الدور المصري برز بشكل خاص خلال العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استمر لمدة 15 شهرًا.

وأضاف «بدر الدين» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر في مقدمة الدول التي سعت لتقديم الدعم، وتحركت على عدة مستويات، سواء دبلوماسيًا عبر قمة دبلوماسية قوية، أو على المستوى الإنساني من خلال إرسال المساعدات، إلى جانب الجهود المستمرة لوقف إطلاق النار.

وشدد على أن مصر لعبت دورًا محوريًا في الوساطة التي أدت إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وتنفيذ المساعدات الإنسانية، لافتًا إلى أن القاهرة كانت حازمة في رفض عملية التهجير التي دُعيت إليها مؤخرًا.

وأوضح «بدر الدين» أن وجهة نظر مصر تتماشى مع المواقف العربية والإسلامية ومع بعض دول الاتحاد الأوروبي، مما يعكس موقفًا دوليًا متوافقًا ضد سياسات الاحتلال.