بث مباشر… نقل صلاة العشاء والتراويح أول ليالي شهر رمضان من مسجد الحسين

تقدم البوابة نيوز، بثًا مباشرًا، لصلاتي العشاء والتراويح في أولى ليالي شهر رمضان المبارك، نقلا عن قناة الحياة، من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

تقام شعائر صلاة العشاء والتراويح على مدار الشهر الكريم بصوت كبار القراء، من بينهم القارئ الطيب دكتور أحمد نعيع والقارئ الشهير عبدالفتاح الطاروطي.

ويؤم المصلين العديد من القراء مثل القارئ الشيخ عبد الناصر حرك والشيخ أحمد تميم المراغي والشيخ أحمد عوض أبو فيوض والكثير من مشاهير قراء القرآن الكريم.

وتعد صلاة التراويح تجربة روحانية مميزة تمكّن المصلين من التمتع بالصلاة في أجواء من الطمأنينة والسكينة، مع توفير فرصة للاستماع إلى أروع أصوات القراء في مصر.