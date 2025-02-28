شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان ويدعو لنصرة فلسطين

تقدم الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأصدق التهاني إلى الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى المسلمين بالخير واليمن والبركات.

وأكد الإمام الأكبر ضرورة استثمار شهر رمضان، في العبادة والطاعة والتقرب إلى المولى عز وجل بالأعمال الصالحة، والبذل والعطاء، فهو منحة ربانية لتهذيب النفس، وفرصة عظيمة للتقوى والتسامح ومضاعفة الأجر والثواب.

ودعا فضيلته المسلمين في هذه الأيام المباركة إلى تخصيص جزء من دعائهم في الليل لأهل فلسطين، سائلًا الله أن ينصرهم على أعدائهم، وأن يثبتهم على أرضهم، وفي أوطانهم، وبين أهليهم، مؤكدًا أن الله هو القادر على ذلك.



واعرب الإمام الأكبر عن أمله في أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية، والأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء،وأن ينعم الجميع بمزيد من الخير والأمن والازدهار والسلام.

