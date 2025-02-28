ترامب يلتقي رئيس أوكرانيا في اجتماع حاسم بشأن الدعم الأمريكي

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، حيث يسعى الأخير للحصول على تأكيدات بشأن استمرار الدعم الأمني الأمريكي لبلاده في ظل استمرار النزاع في شرق أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء أشوشيتد برس الأمريكية أنه من المتوقع أن يوقع وفد زيلينسكي اتفاقًا اقتصاديًا مع الولايات المتحدة، ويُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه خطوة نحو إنهاء النزاع الذي اندلع في شرق أوكرانيا بعد غزو روسيا قبل ثلاث سنوات.

يأتي الاجتماع في وقت حساس بالنسبة لأوكرانيا، التي تأمل في تعزيز موقفها على الساحة الدولية من خلال تأمين مزيد من الدعم الأمريكي لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها جراء الحرب المستمرة.