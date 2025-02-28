تفاصيل المسلسل الإذاعي "الست فوزية" لإسعاد يونس علي راديو 9090

تشارك الفنانة إسعاد يونس في الموسم الرمضاني الحالي ولكن بعيداً عن دراما الشاشة ، لتقدم الدراما الإذاعية من خلال مسلسلها الجديد " الست فوزية ".



تفاصيل المسلسل والأبطال

يشاركها البطولة محمد رضوان الذي يقدم شخصية خميس موسوعة ، وهو دور ابو المفهومية اللي بيعمل كل حاجة ، بينما تلعب النجمة إسعاد يونس دور "فوزية " الأرملة التي تجبرها الظروف أن تعيش مع أولاد شقيقها بسبب وصية غريبة.

ويقدم الفنان شريف محسن دور احد الأبناء بالإضافة الي عدد من الوجوه الجديدة والأطفال .وتقود الوصية الي وضع الأسرة في موقف صعب، مما يؤدي إلى العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية بين الأم والأبناء.

مسلسل الست فوزية فكرة و إشراف علي الكتابة أشرف شرف ، سيناريو و حوار أشرف أمين و إسلام يوسف و إخراج صفي الدين حسن.

مواعيد العرض

المسلسل الإذاعي "الست فوزية" يذاع يوميا في رمضان على الراديو 9090 في الفترة من 2:30 عصرًا، مع إعادة عرض الحلقة في الساعة 12 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في الساعة 12 ظهرًا.

