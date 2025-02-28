موعد بث المسلسل الإذاعي الجديد “الست فوزية” لإسعاد يونس

تعود النجمة الكبيرة إسعاد يونس لتقديم الدراما الإذاعية من خلال مسلسلها الجديد "الست فوزية" ويشاركها البطولة محمد رضوان الذي يقدم شخصية خميس موسوعة.

وتجسد إسعاد يونس دور "فوزية " الأرملة التي تجبرها الظروف أن تعيش مع أولاد شقيقها بسبب وصية غريبة، وهذه الوصية تضع الأسرة في موقف صعب، مما يؤدي إلى العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية بين الأم والأبناء.

مسلسل "الست فوزية" يذاع يوميا في رمضان على راديو 9090 الساعة 2:30 عصرًا، مع إعادة عرض الحلقة في الساعة 12 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في الساعة 12 ظهرًا.



مسلسل "الست فوزية" فكرة وإشراف على الكتابة أشرف شرف، سيناريو وحوار أشرف أمين وإسلام يوسف وإخراج صفي الدين حسن.