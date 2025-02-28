ads
الجمعة 28 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

موعد بث المسلسل الإذاعي الجديد “الست فوزية” لإسعاد يونس

إسعاد يونس
إسعاد يونس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعود النجمة الكبيرة إسعاد يونس لتقديم الدراما الإذاعية من خلال مسلسلها الجديد "الست فوزية" ويشاركها البطولة محمد رضوان الذي يقدم شخصية خميس موسوعة.

 

وتجسد إسعاد يونس دور "فوزية " الأرملة التي تجبرها الظروف أن تعيش مع أولاد شقيقها بسبب وصية غريبة، وهذه الوصية تضع الأسرة في موقف صعب، مما يؤدي إلى العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية بين الأم والأبناء.

 

مسلسل "الست فوزية" يذاع يوميا في رمضان على راديو 9090 الساعة 2:30 عصرًا، مع إعادة عرض الحلقة في الساعة 12 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في الساعة 12 ظهرًا.


مسلسل "الست فوزية" فكرة وإشراف على الكتابة أشرف شرف، سيناريو وحوار أشرف أمين وإسلام يوسف وإخراج صفي الدين حسن.

موعد المسلسل الاذاعي الجديد “الست فوزية” اسعاد يونس