تطورات غزة وسوريا وليبيا والسودان والصومال تتصدر مباحثات السيسي ورئيس وزراء بريطانيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إتصالاً هاتفياً من "كير ستارمر" رئيس وزراء المملكة المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد التأكيد على عمق العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات ذات الإهتمام المشترك، وخاصة التجارية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الإتصال تناول أيضاً تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث إستعرض الرئيس الجهود المصرية لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهان والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية الى أهالي القطاع.

وأكد الرئيس ورئيس الوزراء البريطاني على ضرورة سرعة البدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهالي القطاع، لما سوف يترتب على ذلك من إستعادة الإستقرار الإقليمي،

وشدد الرئيس في هذا السياق على أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية تعتبر الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الإتصال تناول أيضاً الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان والصومال، وسبل إستعادة الإستقرار في تلك الدول وحماية سيادتها واستقلالها، والجهود المصرية في هذا الصدد، حيث حرص رئيس وزراء المملكة المتحدة على التأكيد على تثمينه للدور المصري المحوري في المنطقة، مشيراً إلى حرص بلاده على إستمرار التشاور والتنسيق مع مصر في كافة القضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك

