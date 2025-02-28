موعد سحور أول يوم رمضان.. تعرف عليه

أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الجمعة، موعد أول أيام شهر رمضان 2025م، مؤكدة أنها استطلعت -من خلال لجانها الشرعية- المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، هلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ.
وبحسب -بيان الدار- تبين أن اليوم الجمعة، هو المتمم لشهر شعبان 1446هجريًا، وأن غدًا السبت الموافق 1 مارس؛ هو أول أيام رمضان.،
ييحث جميع المسلمين عن موعد السحور والإفطارلذا نقدم المواعيد
موعد أول يوم رمضان 202
مواقيت السحور والإفطار في أول يوم من رمضان – القاهرة
مدة الصيام: 13 ساعة و20 دقيقة
وقت السحور: 2:34 صباحًا
الإمساك: 4:34 صباحًا
الفجر: 4:54 صباحًا
الشروق: 6:21 صباحا
الظهر: 12:07 ظهرل
العصر: 3:25 عصرًا
المغرب (الإفطار): 5:54 مساءً
العشاء: 7:11 مساء
(مع مراعاة فروق التوقيت في المدن الأخرى).