موعد سحور أول يوم رمضان.. تعرف عليه

أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الجمعة، موعد أول أيام شهر رمضان 2025م، مؤكدة أنها استطلعت -من خلال لجانها الشرعية- المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، هلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ.

وبحسب -بيان الدار- تبين أن اليوم الجمعة، هو المتمم لشهر شعبان 1446هجريًا، وأن غدًا السبت الموافق 1 مارس؛ هو أول أيام رمضان.،

ييحث جميع المسلمين عن موعد السحور والإفطارلذا نقدم المواعيد



موعد أول يوم رمضان 202

مواقيت السحور والإفطار في أول يوم من رمضان – القاهرة





مدة الصيام: 13 ساعة و20 دقيقة

وقت السحور: 2:34 صباحًا

الإمساك: 4:34 صباحًا

الفجر: 4:54 صباحًا

الشروق: 6:21 صباحا

الظهر: 12:07 ظهرل

العصر: 3:25 عصرًا

المغرب (الإفطار): 5:54 مساءً

العشاء: 7:11 مساء

(مع مراعاة فروق التوقيت في المدن الأخرى).