شريف رمزي: افتقد أجواء رمضان زمان

عبر الفنان شريف رمزي عن سعادته بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن شهر رمضان من أحب وأفضل الايام لديه على مدار العام.

وكشف رمزي أثناء استضافته في البرنامج الإذاعي "اسرار النجوم" تقديم الإعلامية انجي علي، أنه يفتقد أيام وأجواء شهر رمضان في السابق عن الوقت الحالي.

وتابع "رمضان زمان كان مختلف في كل حاجه، من أول تفاصيل اليوم وبعيد عن السوشيال ميديا وزحمة الحياة دلوقتي، كانت الدنيا أبسط وأجمل".

واختتم رمزي حديثه أن أجواء رمضان في السابق تختلف حتى على المستوى الدرامي، وكانت الأعمال عباره عن مسلسلين، ولكن الجميع يشاهدهم بتركيز مع برنامج الكاميرا الخفيه وبرنامج حواري فقط، وهو ما كان يسمح بمتابعة أفضل.