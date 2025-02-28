السيسي ورئيس وزراء بريطانيا يؤكدان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

أكد الرئيس السيسي ورئيس وزراء بريطانيا على عمق العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات ذات الإهتمام المشترك، وخاصة التجارية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً اليوم من "كير ستارمر" رئيس وزراء المملكة المتحدة.

كما تناول الإتصال تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهان و المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية الى أهالي القطاع.

وأكد الرئيس ورئيس الوزراء البريطاني على ضرورة سرعة البدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين أهالي القطاع، لما سوف يترتب على ذلك من إستعادة الإستقرار الإقليمي، حيث شدد الرئيس في هذا السياق على أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية تعتبر الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط.