السيسي ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان والصومال



بحث الرئيس السيسي ورئيس وزراء بريطانيا الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان والصومال، وسبل إستعادة الإستقرار في تلك الدول وحماية سيادتها واستقلالها، والجهود المصرية في هذا الصدد

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إتصالاً هاتفياً اليوم من "كير ستارمر" رئيس وزراء المملكة المتحدة.

تناول الإتصال تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث إستعرض الرئيس الجهود المصرية لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية الى أهالي القطاع.

وأكد الرئيس ورئيس الوزراء البريطاني على ضرورة سرعة البدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهالي القطاع، لما سوف يترتب على ذلك من إستعادة الإستقرار الإقليمي،

وشدد الرئيس في هذا السياق على أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية تعتبر الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط.