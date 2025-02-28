ads
الجمعة 28 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان والصومال

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


بحث الرئيس السيسي ورئيس وزراء بريطانيا الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان والصومال، وسبل إستعادة الإستقرار في تلك الدول وحماية سيادتها واستقلالها، والجهود المصرية في هذا الصدد

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إتصالاً هاتفياً اليوم من "كير ستارمر" رئيس وزراء المملكة المتحدة.

تناول الإتصال تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث إستعرض الرئيس الجهود المصرية لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية الى أهالي القطاع. 

وأكد الرئيس ورئيس الوزراء البريطاني على ضرورة سرعة البدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهالي القطاع، لما سوف يترتب على ذلك من إستعادة الإستقرار الإقليمي، 

وشدد الرئيس في هذا السياق على أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية تعتبر الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط.

 

الرئيس السيسي السيسي رئيس وزراء بريطانيا