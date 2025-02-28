السيسي يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا جهود تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة



تناول الرئيس السيسي ورئيس وزراء بريطانيا تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث إستعرض الرئيس الجهود المصرية لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية الى أهالي القطاع.

وأكد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء البريطاني على ضرورة سرعة البدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين أهالي القطاع، لما سوف يترتب على ذلك من إستعادة الإستقرار الإقليمي، حيث شدد الرئيس في هذا السياق على أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية تعتبر الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إتصالاً هاتفياً اليوم من "كير ستارمر" رئيس وزراء المملكة المتحدة

