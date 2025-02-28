من اليابان إلى الإمارات .. ثورة في الروبوتات لرعاية المسنين

الذكاء الاصطناعي أصبح مسيطرا في مختلف المجالات،وتتجه معظم الدول لإحداث ثورة تكنولوجية ، وصناعة روبوتات حديثة تنافس في مختلف المجالات.



يسعى فريق من الباحثين في اليابان إلى إحداث ثورة في مجال رعاية المسنين، حيث يستخدمون روبوت بحجم الإنسان مدعوما بروبوتات الذكاء الاصطناعي المبرمجة للقيام بمهام لكبار السن مثل تغيير الحفاضات والوقاية من تقرحات الفراش.

وتمول الحكومة اليابانية البرنامج، على أمل حل النقص الشديد في مقدمي الرعاية في اليابان.

يشار الي ان الأمارات تخصص مليارات الدولارات لتمويل إنشاء بنية تحتية متطورة تمكن الدولة الخليجية من استخدام هذه التكنولوجيا في شتى المجالات. ومن أحدث الخطوات التي اتخذتها الإمارات في هذا الشأن الإعلان قبل أيام عن استثمار من 30 إلى 50 مليار يورو لإنشاء أضخم مركز بيانات ذكاء اصطناعي في أوروبا.

بدأ اهتمام الإمارات بتلك التقنيات قبل تفجر ما يوصف بـ"ثورة" الذكاء الاصطناعي خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ أطلقت استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي عام 2017، معلنة أن هدفها هو أن تصبح في مصاف دول العالم الرائدة في هذه التكنولوجيا بحلول عام 2031، واجتذبت منذ ذلك التاريخ العديد من الاستثمارات والمواهب الأجنبية وأبرمت شراكات واتفاقات مع كبرى شركات التكنولوجيا مثل مايكروسوفت.