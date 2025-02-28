سعر الدولار اليوم في السوق الرسمية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة داخل السوق الرسمية بدون أي تغيير يذكر منذ آخر يوم عمل داخل الجهاز المصرفي مساء أمس الخميس.

أظهر سعر الدولار مقابل الجنيه ثباتا عند 50.6 جنيها للشراء و 50.71 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني QNB، ثم 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان، و 50.53 جنيها للشراء و 50.63 جنيها للبيع في بنوك "HSBC، المصري الخليجي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.6 جنيها للشراء و 50.7 جنيها للبيع في بنوك " ابوظبي التجاري، أبوظبي الاول، الكويت الوطني، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي، البركة، العربي الافريقي الدولي، قناة السويس، فيصل الاسلامي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.61 جنيها للشراء و 50.71 جنيها للبيع فى بنوك " الاسكندرية، سايب، مصرف أبوظبي الاسلامي، سايب، الأهلي الكويتي".

وعطل البنك المركزي المصري مساء امس العمل في الجهاز المصرفي بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية للعاملين في البنوك يومي الجمعة و السبت من كل أسبوع.

كان سعر الدولار قد تراجع أمس بقيمة 7 قروش علي مستوى البنوك المصرية.