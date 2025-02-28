ads
الجمعة 28 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار اليوم في السوق الرسمية

سعر الدولار
سعر الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة داخل السوق الرسمية بدون أي تغيير يذكر منذ آخر يوم عمل داخل الجهاز المصرفي مساء أمس الخميس.

أظهر سعر الدولار مقابل الجنيه ثباتا عند 50.6 جنيها للشراء و 50.71 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني QNB، ثم   50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان، و 50.53 جنيها للشراء و 50.63 جنيها للبيع في بنوك "HSBC، المصري الخليجي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.6 جنيها للشراء و 50.7 جنيها للبيع في بنوك  " ابوظبي التجاري، أبوظبي الاول، الكويت الوطني، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي، البركة، العربي الافريقي الدولي، قناة السويس، فيصل الاسلامي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.61 جنيها للشراء و 50.71 جنيها للبيع فى بنوك " الاسكندرية، سايب، مصرف أبوظبي الاسلامي، سايب، الأهلي الكويتي".

وعطل البنك المركزي المصري مساء امس العمل في الجهاز المصرفي بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية للعاملين في البنوك يومي الجمعة و السبت من كل أسبوع.

كان سعر الدولار قد تراجع أمس بقيمة 7 قروش  علي مستوى البنوك المصرية.

زياده سعر الدولار اليوم سعر الدولار أمام الجنيه البنك المركزي القطاع المصرفي اخبار الدولار