قطر يتعثر أمام أم صلال بالدوري القطري في غياب أحمد عبد القادر

تعثر فريق قطر، الذي يضم بين صفوفه الجناح المصري أحمد عبد القادر، بالتعادل مع ضيفه أم صلال بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب سحيم بن حمد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري القطري.

وضع علي سعيد المهندي أم صلال في المقدمة بهدف في الدقيقة 26، قبل أن يسجل كارلينيوس زميل أحمد عبد القادر هدفين متتاليين في الدقيقتين 45+1 و45+8 من ركلتي جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم قطر بهدفين مقابل هدف.

مباراة قطر ضد أم صلال

وفي الشوط الثاني، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه مروان لوادني في الدقيقة 79 بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

واستطاع أم صلال تسجيل هدف التعادل بـ10 لاعبين عن طريق كينجي جوري في الدقيقة 90+11، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.

غياب أحمد عبد القادر

شهدت مباراة قطر ضد أم صلال غياب أحمد عبد القادر للإصابة، التي لحقت به قبل مباراة الأهلي قبل الماضية في الدوري القطري.

وخاض أحمد عبد القادر 11 مباراة مع فريق قطر في الدوري القطري هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة.

انضم أحمد عبد القادر إلى نادي قطر قبل انطلاق الموسم الجاري، قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

بتلك النتيجة، وصل رصيد قطر إلى 20 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري القطري، بينما رفع أم صلال رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر قبل الأخير.