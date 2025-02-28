المفوضة الأوروبية تزور القاهرة لتشكيل ميثاق جديد للبحر الأبيض المتوسط

تقوم مفوضة البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويتسا، بزيارة إلى مصر بعد غد الأحد ، في إطار سلسلة من المشاورات رفيعة المستوى التي تجريها لتشكيل ميثاق جديد للبحر الأبيض المتوسط.

ويجري تطوير هذا الميثاق بالتعاون الوثيق مع الشركاء المتوسطيين والدول الأعضاء، بهدف مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز العلاقات بين الشعوب، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

يشارإلى أن هذه الزيارة تؤكد على متانة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، كما تشكل فرصة لتقييم تنفيذ الشراكة الإستراتيجية والشاملة، التي تم توقيعها في مارس 2024.

ومن المقرر أن تلتقي المفوضة سويتسا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية والهجرة والمغتربين بدر عبد العاطي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط.

كما تشهد الزيارة توقيع مشروع "القدرة على الصمود في مجال الغذاء في مصر"، الذي تبلغ قيمته 90 مليون يورو، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.

وتبحث المفوضة الأوروبية خلال الزيارة جهود مصر في دفع إصلاحاتها السياسية والاقتصادية، بما يتماشى مع حزمة المساعدة المالية الكلية المقدمة من الاتحاد الأوروبي، وأولويات الشراكة الإستراتيجية والشاملة.

في هذا السياق، يواصل الاتحاد الأوروبي العمل مع شركائه لتعزيز استثماراته في مصر، خاصة في مجالات التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة.