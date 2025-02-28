باحث: 40 ألف فلسطيني غادروا أماكن إقامتهم نتيجة العدوان

قال الدكتور خليل أبو كرش باحث بالمركز الفلسطيني للدراسات، إن هناك عملية عسكرية فى شمال الضفة الغربية، مشيرًا الى أن هذه العملية تحاول إسرائيل من خلالها ليس مكافحة الإرهاب كما تدعي، ولكن هى تريد بهذه العملية أهداف سياسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «هذه الأهداف التى تريد إسرائيل من هذه العملية هو الطرد والتهجير والعبث بالجموغرافيا والديموغرافيا في محاولة لإخراج السكان الفلسطينيين ودفعهم نحو مغادرة أماكن سكنهم، خاصة فيما يتعلق بمخيمات مدينة جنين ومدينة طولكرم وغيرها».

وتابع: «عمليًا هناك 40 ألف فلسطيني غادروا أماكن إقامتهم نتيجة هذة العدوان العسكري المباشر، وهى محاولة قوية واضحة لحسم الصراع مع الفلسطينيين، وتحقيق مفهوم الطرد والتهجير الذى تحدث عنه ترامب، بمعني أن التهديد يقوم على إخراج الفلسطينيين فى قطاع غزة والفعل الحقيقي يكون فى الضفة الغربية».

وأكمل: «هذه هي حقيقة المشهد ويترافق مع ذلك حالة من التضييق الكبير الواسع على الفلسطينيين بالبوابات والحواجز وعمليات التفتيش التى لا تتوقف، وهذا يتوافق مع عملية الاعتقالات».

