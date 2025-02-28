غزل المحلة يعود للانتصارات في الدوري باكتساح إنبي.. فيديو

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، اليوم الجمعة، انتصارًا عريضًا على ضيفه إنبي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم غزل المحلة على إنبي مستغلًا عامل الأرض والجمهور، حيث حضرت جماهير زعيم الفلاحين بقوة في ملعب استاد المحلة لدعم الفريق.

ونجح غزل المحلة في إنهاء الشوط الأول من مباراته ضد إنبي، متقدمًا بثنائية دون رد، بعدما استحوذ على الكرة وفرض أسلوب لعبه على أرضه ووسط جماهيره.

افتتح التونسي محمد علي بن حمودة التسجيل في الدقيقة 22، بهدف رائع سجله من كرة عرضية من زميله يحيى زكريا، ليحولها مهاجم غزل المحلة بكعب قدمه في شباك إنبي.

وأضاف عبده يحيى الهدف الثاني لزعيم الدلتا في الدقيقة 45+2، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، حاول إنبي تعديل النتيجة بأكثر من كرة، في ظل استحواذ متبادل مع غزل المحلة على الكرة.

وعزز أحمد فوزي تقدم زعيم الفلاحين بالهدف الثالث في الدقيقة 80، بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليسرى، قبل أن يهدر أحمد نادر حواش لاعب إنبي ركلة جزاء في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز غزل المحلة بنتيجة 3-0.

بهذا الفوز، عاد غزل المحلة إلى سكة الانتصارات بعد خسارته من زد في الجولة الماضية من الدوري.

بتلك النتيجة، ارتقى غزل المحلة إلى المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما تجمد رصيد إنبي عند 12 نقطة ليظل في المركز السابع عشر قبل الأخير.