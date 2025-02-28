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الجمعة 28 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 82 محضرا خلال حملات تموينية مكثفة بسوهاج

حملة
حملة
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قامت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، ومباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة بحملات تموينية مكثفة، أسفرت عن تحرير 82 محضرا متنوعا خلال اليومين الماضيين.
وأوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 67 مخالفة للمخابز والمطاحن، وعدد 15 محضر مخالفات في مجال الأسواق، وتنوعت المحاضر بين مخالفات " عدم إعلان عن الأسعار، عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وسلع مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار تنفيذ توجيهات المحافظ بتكثيف الحملات بجميع مدن وقرى المحافظة، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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