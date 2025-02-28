كاتب صحفي: توجيهات رئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع خلال رمضان

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، إن التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بدأ تنفيذها منذ عدة أشهر، لافتًا إلى أن هناك عدة آليات لتحقيق ذلك، مثل تأمين احتياطات استراتيجية من السلع الأساسية، ضبط الأسواق، إقامة أسواق اليوم الواحد، إلى جانب إطلاق معارض «أهلاً رمضان».

وأضاف «عز الدين» لقناة «إكسترا نيوز»، أنه تم تجهيز السوق بشكل جيد لمواجهة أي احتمالات، مع توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية، والسلع التي يزيد الطلب عليها في شهر رمضان مثل الياميش وبعض المستلزمات الأخرى.

وأشار إلى أن الحزمة الخاصة بالحماية الاجتماعية تستهدف في المقام الأول الفئات الأقل حظًا في المجتمع، بما في ذلك المستفيدين من معاشات «تكافل وكرامة» من حاملي البطاقات التموينية، موضحًا أنه يتم صرف مبالغ تتراوح بين 125 و250 جنيهًا شهريًا لعدد يقارب 10 مليون مستفيد، بالإضافة إلى صرف 300 جنيه شهريًا حتى نهاية العام المالي.

وأكد أن هذه الحزمة تأخذ في الاعتبار فئات العمالة غير المنتظمة، حيث تم تخصيص مخصصات مالية لها، ليس فقط حتى نهاية العام المالي الحالي، بل تمتد حتى شهر يوليو 2026.