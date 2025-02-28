بالتزامن مع حلول الشهر الكريم.. حملات مكبرة للطب البيطري على منافذ بيع اللحوم

شنت مديرية الطب البيطري بسوهاج حملات مكبرة على المطاعم والنوادي ومحلات الجزارة، ومنافذ بيع اللحوم، والأسماك، والدواجن بمراكز ومدن سوهاج وطما وجرجا .

وأوضح الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج، أن الحملات بمدينة سوهاج أسفرت عن ضبط ٧٥ كيلو جرام من اللحوم البلدية المتغيرة الخواص والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفي طما تم ضبط وإعدام ٤٠ كيلو جرام من اللحوم البلدية المتغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الادمي، وفي جرجا تم إعدام حالة عجل بقري إعدام كلي بمجزر جرجا، نتيجة الإصابة بمرض إلتهاب الوخز الصديدي بالقلب، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأشار مدير عام الطب البيطري إلى استمرار تنفيذ توجيهات السيد المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، حفاظا على صحة المواطنين.