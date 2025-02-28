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الجمعة 28 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"خلال تنفيذ حكم رؤية الصغار".. موظف يعتدى على طليقته بقليوب

الزوج
الزوج
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تعدى زوج على طليقته بالضرب أثناء تنفيذ حكم رؤية أطفاله داخل مركز شباب قرية صنافير، التابع لمركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية

 

حكم نفقة

 

كانت البداية بوجود خلافات زوجية بين مصطفي.ب، موظف، وزوجته أسماء، قامت على إثرها الأخيرة بإقامة دعوي ضده بالطلاق والنفقه لصغارها.

 

حكم رؤية الصغار

 

اصدرت المحكمة حكماً لصالح الزوجة، ومن ثم قام الزوج بإقامة دعوي تمكنه من رؤية اطفاله الثلاث "ثلاث بنات الأولى سبع سنوات والثانية خمس سنوات والصغري ثلاث سنوات".
وحكمت المحكمة للزوج بتمكينه من رؤية صغاره مرة اسبوعيا داخل مركز شباب صنافير بدائرة مركز شرطة قليوب .

 

اعتداء بالضرب

 

أثناء تواجد الأم برفقة صغارها داخل المكان سالف الذكر لانتظار الأب لتنفيذ قرار الرؤية، وما أن وصل الأخير للمكان وفور دخوله من بوابة الدخول قام بالهجوم  على الأم والاعتداء عليها بالضرب و السب.

 

https://youtu.be/5IffMtnfygM

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