أدعية استقبال رمضان.. تعرف عليها

مع قرب إعلان دار الإفتاء موعد استطلاع شهر رمضان المبارك، عقب ثبوت رؤية الهلال، يبحث المواطنين عن أفضل أدعية رمضان، ونقدم لكم أبرزها؛

اللهم بلغنا رمضان وأهله علينا ونحن أحسن حالا وأصح أبدانا وأصلح عيالا وأقوى ايمانا وأوسع ارزاقا ورغدا وامنا وأمانا.

اللهم هيئ قلوبنا لرمضان حبا للعبادة، وفرحا بالمشاعر و النفحات الإيمانية، وتقديرا لفضله وكرمه.. وأعنا فيه على ما تحب وترضى، وسلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا عملا متقبلا خالصا لوجهك تعالى الكريم.

اللهم أجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم.. اللهم ارزقنا قبل رمضان قلوبا جديدة، وتوبة سديدة، وهمة شديدة، وأعمالا صالحة عديدة، نعوذ بك من فتنة النفس و طغيانها، وفتنة الدنيا وظلمها، وفتنة النعم وكفرها، وفتنة البلاء وقطعها.

اللهم أجعل صيامي فيه صيام الصائمين و قيامي فيه قيام القائمين، و نبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا اله العالمين، وأعفو عني يا عافيا عن المجرمين.

اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، و لا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك ياعز المسلمين.

اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، و أغلق عني فيه أبواب النيران، و وفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين.



