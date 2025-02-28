صحة مطروح: نظام إلكتروني موحد لتسجيل واستخراج الرخص الرقمية للمنشآت الطبية الخاصة

أعلن الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة ترخيص و تكويد المنشآت الصحية الخاصة المختلفة، وذلك فى ضوء تسريع وتسهيل إجراءات التراخيص، وتعزيز الرقابة على المخالفين، والحفاظ على حق المواطن في الحصول على خدمات طبية آمنة.

وأوضح وكيل الوزارة أن إجراءات التسجيل ستبدأ من يوم الأحد المقبل 2 مارس 2025، من خلال التسجيل بالموقع التالي:

https://psdigit.mohp.gov.eg، وأشار إلى أنه لن يتم قبول أي طلبات بإدارة العلاج الحر إلا من خلال التقديم في الرابط المرفق.

وأكد الدكتور إسلام عساف، أن المنظومة تطبق نظاماً اليكترونياً موحداً لتسجيل واستخراج الرخص الرقمية من خلال المنصة https://psdigit.mohp.gov.eg/، والتى توفر خدمات استخراج رخصة رقمية للمنشأة أول مرة أو تجديدها، وتحويل الرخصة الورقية السارية إلى رخصة رقمية، كما تتيح طلب تعديل بيانات الرخصة أو تحديثها، وإصدار بدل فاقد، أو إلغاء الرخصة.

وأشار وكيل الوزارة إلى تفعيل خدمة الرسائل النصية SMS والتي تذكر المستخدمين المتقدمين عبر المنظومة بالإجراءات التي تمت تلقائياً، كما يتم توصيل الرخص بعد طباعتها إلى أصحاب المنشآت بالتعاون مع هيئة البريد المصري، لافتاً إلى توفير خدمة الخط الساخن والتي تتيح تلقي الشكاوى والاستفسارات على الرقم 15530.