جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول مواجهة تحديات ذوي الاحتياجات الخاصة

نظّمت جامعة قناة السويس ندوة تثقيفية بعنوان "كيفية مواجهة التحديات والصعوبات لذوي الاحتياجات الخاصة"، والتي استهدفت طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، في إطار حرص الجامعة على دعم قضايا ذوي الهمم وتعزيز دمجهم في المجتمع.

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي أكد أن الجامعة تولي اهتماما خاصا بملف ذوي الاحتياجات الخاصة، انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية، مشيرا إلى أن دعم هذه الفئة يتطلب تكاتف جميع الجهات لتوفير بيئة تعليمية وتأهيلية مناسبة تضمن لهم فرصا متكافئة في مختلف المجالات.

و أقيمت الندوة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي شددت على أهمية رفع الوعي المجتمعي بقضايا ذوي الهمم، مؤكدة أن الجامعة لا تدخر جهدا في تنظيم فعاليات تستهدف تمكينهم وتعزيز مهاراتهم، وذلك في إطار استراتيجيتها لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

كما جاءت الندوة تحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، الذي أشاد بالدور التوعوي الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، مؤكداً على أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية لتحقيق أكبر استفادة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقدمت الندوة الدكتورة هالة رمضان، الأستاذ بقسم التربية الخاصة بكلية التربية، حيث تناولت في محاضرتها مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة، و فئاتهم المختلفة، والتحديات التي تواجههم سواء على مستوى الوعي المجتمعي أو الخدمات المقدمة لهم أو فرص التمكين والتوظيف.

كما تطرقت إلى فئة ذوي الهمم المتفوقين والموهوبين، مؤكدة على ضرورة توفير بيئة داعمة تمكنهم من تحقيق إنجازاتهم.

جاءت الندوة بالتعاون بين إدارة الاتصالات والمؤتمرات بجامعة قناة السويس، تحت إشراف إيفون حبيب، مدير الإدارة، وإدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم، تحت إشراف الأستاذ حسام الدين مصطفى، في خطوة تعكس التكامل بين الجامعة والجهات المعنية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لطلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، ودعم اندماجهم الفاعل في المجتمع.