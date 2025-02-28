النني يهدر ركلة جزاء في فوز الجزيرة على دبا الحصن.. فيديو

انتزع فريق الجزيرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، فوزًا صعبًا أمام نظيره دبا الحصن بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد محمد بن زايد، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإماراتي.

تواجد النني أساسيًا في تشكيل الجزيرة في مباراته ضد دبا الحصن، ولعب المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها، وارتدى شارة قيادة فخر أبو ظبي، كما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 70، تصدى لها حارس المنافس.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد محاولات عديدة من الجزيرة لهز شباك دبا الحصن.

واستمرت المباراة بلا أهداف حتى الوقت بدل من الضائع، حينما أحرز فينيسيوس ميلو هدف فوز الجزيرة على دبا الحصن في الدقيقة 90+5 من ركلة جزاء.

بذلك، خاض محمد النني 15 مباراة في الدوري الإماراتي مع الجزيرة، سجل خلالها هدفًا، وقدم تمريرتين حاسمتين.

تعاقد الجزيرة الإماراتي مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.

بتلك النتيجة، ارتقى الجزيرة إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي، بعدما وصل رصيده إلى 30 نقطة، بينما توقف رصيد دبا الحصن عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر قبل الأخير.