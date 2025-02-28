بث مباشر.. دار الإفتاء تتحرى هلال شهر رمضان الكريم لعام 1446 هجريًأ

تقدم البوابة نيوز، بثًا مباشرًا، نقلا عن فضائية إكسترا نيوز، لاحتفال دار الإفتاء المصرية؛ باستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك 1446هـ، حيث سيتم تحديد إذا كان السبت 1 مارس 2025 هو غرة رمضان 1446 هـ، أم أنه سيكون المتمم لشهر شعبان.

تعتمد عملية استطلاع الهلال على فرق متخصصة من العلماء الشرعيين والفلكيين، حيث يتم استخدام التلسكوبات الحديثة إلى جانب الرؤية بالعين المجردة في مواقع متعددة مثل مرصد حلوان ومرصد القطامية، لضمان دقة نتائج التحري.

يذكر أن، أناب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في حضور احتفال دار الإفتاء المصرية؛ باستطلاع رؤية هلال شهر رمضان الكريم.

سائلين الله عز وجل أن يبلغنا رمضان بكل خير، وأن يجعله شهرًا مباركًا تنعم فيه الإنسانية بالأمن والأمان والخير واليمن والبركات.