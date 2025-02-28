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الجمعة 28 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مطار بيروت يضبط 2.5 مليون دولار مُوجهة "لـ حزب الله"

مطار بيروت
مطار بيروت
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كشفت ثلاث مصادر مطلعة لوكالة رويترز عن عملية أمنية نوعية نفذها جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أسفرت عن ضبط مبلغ 2.5 مليون دولار نقدًا كانت مخبأة داخل أمتعة مسافر قادم من تركيا، في إشارة إلى أن الأموال كانت في طريقها إلى تنظيم حزب الله، وفقًا للتحقيقات الأولية.

أوقف الجهاز الأمني المسافر المُدعو "م.ح." عند وصوله الساعة 9 صباحًا على متن رحلة الخطوط الجوية التركية "بيغاسوس"، القادمة من إسطنبول.

أثناء تفتيش الحقائب، عثر على المبلغ الضخم مُوزعًا داخل حقيبتي السفر، ما دفع الجهات الأمنية إلى احتجاز الرجل فورًا.

تجري النيابة العامة اللبنانية تحقيقات موسعة لمعرفة مصدر الأموال والجهة المستفيدة منها، وسط تكتم أمني على التفاصيل الدقيقة.

مطار بيروت حزب الله مسافر جهاز أمن مطار 2 5 مليون دولار الأموال