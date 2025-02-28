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الجمعة 28 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

غدا.. غرة شهر رمضان المبارك في سلطنة عمان

سلطان عمان هيثم بن
سلطان عمان هيثم بن طارق
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أعلنت سلطنة عمان أن يوم غد السبت هو غرة شهر رمضان المبارك، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

وقام السلطان هيثم بن طارق، بتهنئة الشعب العماني والمقيمين على أرض السلطنة بحلول شهر رمضان.

ونقلت الوكالة عن الديوان السلطاني بيانه: "مع إطلالة النفحات الإيمانية المباركة بحلول شهر رمضان الفضيل، واستبشار المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بنفحات أيامه ولياليه الآمنة المطمئنة بما يتجلى فيه من أنوار الهداية والرضوان وتلاوة القرآن الذي أُنزل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قام السلطان هيثم بن طارق بتهنئة المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة، وللأمة الإسلامية جمعاء بهذه المناسبة المباركة."

سلطنة عمان شهر رمضان