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الجمعة 28 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تُعلن غدا غرة شهر رمضان.. والديوان الملكي يؤكد

هلال رمضان
هلال رمضان
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أصدرت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية بيانًا رسميًا اليوم، أعلنت فيه أن يوم السبت الموافق 1 مارس 2025م سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1446، وذلك بعد اعتماد تقارير لجان الرصد الشرعية التي أكدت ثبوت رؤية هلال الشهر الكريم.

وجاء الإعلان بتصريح من الديوان الملكي السعودي، الذي أكد انسجام القرار مع الإجراءات الشرعية المُتبعة في المملكة لتحديد بدايات الأشهر القمرية، بناءً على التقارير الميدانية من مراصد الهلال المُعتمدة.

أول دولة تعلن ثبوت رؤية هلال شهر مضان

أعلنت أستراليا، اليوم الجمعة، بيانًا تاريخيًا أثبتت فيه رؤية هلال شهر رمضان المبارك، لتصبح أول دولة في العالم تُعلن بدء الشهر الكريم يوم السبت 1 مارس، فيما اختلفت دول جنوب شرق آسيا في تحديد موعد الغرة.

أفاد المفتي العام لأستراليا بالاشتراك مع "مجلس الأئمة الفيدرالي"، و"مجلس الإفتاء الأسترالي"، و"مجلس الفتوى والتحكيم الشرعي"، بأن التقارير الميدانية من مراصد الهلال أكدت ثبوت الرؤية الشرعية، مما يجعله يوم السبت أول أيام الصيام.

ويُعتبر إعلان أستراليا بحكم موقعها الجغرافي في أقصى الشرق إشارةً استباقية للدول الأخرى، حيث تسبق توقيتها معظم العواصم العالمية.

إندونيسيا تؤكد.. وماليزيا وبروناي ترجئان

في سياق متصل، أعلنت إندونيسيا التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم موافقتها على الإعلان الأسترالي، حيث أكدت لجنة الرصد المحلية رؤية الهلال، لتبدأ الصيام أيضًا يوم السبت.

بينما خالفتها جارتها ماليزيا وسلطنة بروناي، حيث أعلنتا تعذر الرؤية بوضوح، مما دفعها لتحديد يوم الأحد 2 مارس كأول أيام رمضان، ويعكس هذا الاختلاف التباين في معايير الرصد الفلكي بين الدول الإسلامية.

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