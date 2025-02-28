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الجمعة 28 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاهلي ومسار والزمالك يفزن .. نتائج الجولة الأولى من دوري الكرة النسائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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انتهت منذ قليل  الجولة الأولى من دوري الكرة النسائية "بطل الدوري"، التي بدأت منذ امس  الخميس بمباراة مودرن سبورت والمعادي واليخت لتستكمل باقي مباريتها اليوم الجمعة ، وذلك ضمن منافسات حسم لقب الدوري الجاري 2024- 2025.

وتضمنت  الجولة الأولى 5 مباريات قوية، بمشاركة قطبي الكرة المصري، وفريق مسار المتصدر لجدول الدوري حتى الآن.

وجاءت نتائج المباريات كالاتي :

الأهلى  2-1 زد

مودرن سبورت  1-0 المعادى واليخت

بيراميدز 0-1 وادى دجلة

البنك الأهلى 1-3 الزمالك

مسار  7-0 المقاولون العرب.

لتنتهي بذلك الأسبوع الأول ضمن المرحلة الثانية من البطولة للمنافسة على اللقب.

وكان قد تم تحديد مواعيد جميع المباريات وفقا لمباريات المنتخب الوطني للكرة النسائية أمام رواندا والتي فاز في مباراة الذهاب فيها المنتخب الوطني بهدف نظيف، وتعادل في مباراة الإياب 2-2 ليتأهل للدور الثاني من تصفيات أمم إفريقيا.

 

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