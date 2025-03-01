المعدني يبدأ من 250 جنيها.. والبلاستيكي يتراجع بسبب الاستيراد.. الصناعة المحلية الصفة الأبرز لفوانيس رمضان هذا العام

إذا كنت واحد من الملايين الذين بحثوا عن فانوس مناسب لطفلك أو كهدية لأحد الأحباب، فبالطبع ستروي السطور القليلة رحلة قد تكون خضتها بنفسك خلال الأيام الماضية بحثًا عن "فانوس رمضان".

"البوابة" أجرت جولة في أسواق وشوادر الفوانيس في العديد من أحياء قاهرة المعز بداية من السيدة زينب مرورا بحي المنيل وميدان الجيزة والعمرانية وصولا إلى فيصل والهرم.

الصناعة الملية تغزو الأسواق.. والأركيت الخشبي والمعدن الأبرز

ولعل السمة الأبرز هذا العام هو انتشار الفانوس المعدني "المصري" بكثافة بالإضافة إلى انتشار الفانوس الخشبي بكثافة، وبحسب أغلب البائعين فالفانوس الخشبي هو الأكثر مبيعًا نظرًا لانخفاض سعره، فقد تراوحت أسعاره بداية من 10 جنيهات فقط للفانوس الخشبي "الميداليو" وحتى 300 جنيه للأحجام الكبيرة.

كما انتشرت في الأسواق الفانوس المعدني "صناعة مصرية" وبخاصة في شوادر السيدة زينب بأسعار وأحجام مختلفة بداية من 400 جنيه وصولا إلى 5000 جنيه للفانوس الضخم الذي يوضع في مداخل العقارات والشقق السكنية، ولعل أبرز ما يميز فوانيس رمضان هذا العام هو تراجع تواجد الفانوس البلاستيكي "المستورد"، وبسؤال أحد البائعين بحي العمرانية أكد أنه لم يعد عليه إقبال نظرا لارتفاع سعره بسبب الاستيراد وسعر الدولار.

ويؤافقه الرأي، محمد حسن، بائع خردوات ولعب أطفال بشارع الملك فيصل، والذي أكد أن الفانوس البلاستيكي المستورد على شكل لعب أطفال لم يعد سعره مناسب لشريحة كبيرة من المواطنين والأحجام الصغيرة منه تبدأ من 220 جنيه وصولا إلى 475 جنيه، لذا ومع تراجع الإقبال عليه توقفنا عن شراه من أسواق الجملة والمستوردين، واكتفينا بالفوانيس الخشبية التي تلقى رواجًا حيث تأتي هذا العام بنقوش "الأركيت" المميزة وتنزع الأحجام والألوان كذلك يعطيها طابع مختلف.

ورغم قلة انتشاره إلا أنه لا يزال هناك أطفال تتعلق بالشخصيات اللمميزة للفوانيس البلاستيكية "يضيف حسن"، لافتا إلى أن الفوانيس على أشكال شخصيات كرتون فنانيس لا تزال عليها إقبال من قبل الأطفال الصغار إلا أنه يظل إقبال ضعيف،

أسعار فوانيس رمضان 2025

25: 40% نسبة الزيادة في أسعار فانوس رمضان بالمقارنة بالعام الماضي.

10: 500 جنيه أسعار الفوانيس الخشب

300: 450 جنيها متوسط سعر الفانوس المعدني

220: 350 متوسط أسعار الفوانيس البلاستيكية

40 جنيها سعر الفانوس المعدني الصغير "ميدالية"

45 سعر الفانوس الخشبي الصغير

فانوس رمضان معدني 1 متر 700 جنيه

فانوس معدني 1.5 متر - 1600

فانوس رمضان

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