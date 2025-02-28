أستراليا أول دولة تعلن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان.. وإندونيسيا تتبع بينما ماليزيا وبروناي تؤجلان

أعلنت أستراليا، اليوم الجمعة، بيانًا تاريخيًا أثبتت فيه رؤية هلال شهر رمضان المبارك، لتصبح أول دولة في العالم تعلن بدء الشهر الكريم يوم السبت 1 مارس، فيما اختلفت دول جنوب شرق آسيا في تحديد موعد الغرة.

أفاد المفتي العام لأستراليا بالاشتراك مع "مجلس الأئمة الفيدرالي"، و"مجلس الإفتاء الأسترالي"، و"مجلس الفتوى والتحكيم الشرعي"، بأن التقارير الميدانية من مراصد الهلال أكدت ثبوت الرؤية الشرعية، مما يجعله يوم السبت أول أيام الصيام.

ويُعتبر إعلان أستراليا بحكم موقعها الجغرافي في أقصى الشرق إشارةً استباقية للدول الأخرى، حيث تسبق توقيتها معظم العواصم العالمية.

إندونيسيا تؤكد.. وماليزيا وبروناي ترجئان

في سياق متصل، أعلنت إندونيسيا التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم موافقتها على الإعلان الأسترالي، حيث أكدت لجنة الرصد المحلية رؤية الهلال، لتبدأ الصيام أيضًا يوم السبت.

بينما خالفتها جارتها ماليزيا وسلطنة بروناي، حيث أعلنتا تعذر الرؤية بوضوح، مما دفعها لتحديد يوم الأحد 2 مارس كأول أيام رمضان، ويعكس هذا الاختلاف التباين في معايير الرصد الفلكي بين الدول الإسلامية.