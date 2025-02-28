«الإفتاء»: غدًا أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الجمعة، موعد أول أيام شهر رمضان 2025م، مؤكدةً أنها استطلعت -من خلال لجانها الشرعية- المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، هلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ.

وبحسب -بيان الدار- تبين أن اليوم الجمعة، الموافق 28 من شهر فبراير لعام 2025 ميلاديًا، هو المتمم لشهر شعبان 1446هجريًا، وأن غدًا السبت الموافق 1 مارس؛ هو أول أيام رمضان.

وذكرت «الإفتاء»، أن اللجان الشرعية والعلمية لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك؛ وأهلة الشهور الهجرية، تنتشر في 6 مراكز استطلاع على مستوى الجمهورية، وهى:«أسوان وقنا وسوهاج والفيوم ومطروح والواحات».

وترصد هذه اللجان هلال شهر رمضان، لإعطاء البيانات الوافية لمفتي الجمهورية، لإعلان البيان الشرعي والرسمي؛ وموعد بداية الشهر الهجري من عدمه.

وتم تثبيت ووضع اللجان الشرعية، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصرية، ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، وتتوافر فيها شروط الجفاف، وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

وأكدت دار الإفتاء، إن رؤية هلال شهر رمضان حدث سنوي، لكنها تتابع الرؤية شهريًا لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي أشهر رمضان وشوال وذي الحجة.

وبهذه المناسبة تقدم مفتي الجمهورية، الدكتور نظير عياد، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، ولجميع رؤساءِ الدول العربية والإسلامية، وملوكها وأمرائها، وللمسلمين كافةً في كل مكان.

ودعا مفتي الجمهورية، اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيد على مصر وعليهم جميعًا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخيرِ والبركات والأمن والسلام، وهو نعم المولى ونعم النصير.