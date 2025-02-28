بعد 21 عاما من الخدمة.. مايكروسوفت تغلق تطبيق سكايب

أعلنت شركة "مايكروسوفت" أن تطبيق "سكايب" سوف سيخرج من الخدمة خلال مايو المقبل.

وذكرت الشركة في بيان نقلته قناة "سي.إن.بي.سي" اليوم الجمعة، أن خدمة الاتصال والرسائل من سكايب البالغة من العمر 21 عامًا ستغلق في 5 مايو المقبل.

وشجعت شركة البرمجيات، مستخدمي Skype على الانتقال إلى تطبيق Teams المجاني.

واكتسب Skype الاهتمام في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لمنح الناس طريقة للتحدث دون الدفع لشركة الهاتف، لكنها تعثرت في عصر الهاتف المحمول ولم تتمتع بعودة كبيرة خلال الوباء.

ولقد نسي بعض الناس أنه لا يزال متاحًا، نظرًا للعديد من الخيارات الأخرى للدردشة والمكالمات.

وقال جيف تيبر، رئيس تطبيقات ومنصات Microsoft 365 "لقد شعرنا أن الوقت قد حان للتغيير لأننا يمكن أن نكون أبسط للسوق ولقاعدة عملائنا ويمكننا تقديم المزيد من الابتكار بشكل أسرع فقط من خلال التركيز على التطور".