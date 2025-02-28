غزل المحلة يتفوق على إنبي بثنائية في الشوط الأول.. فيديو

تفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة على ضيفه إنبي بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب استاد غزل المحلة، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم غزل المحلة على إنبي بهدفين دون مقابل، مستغلًا عامل الأرض والجمهور، حيث حضرت جماهير زعيم الفلاحين بقوة في ملعب استاد المحلة لدعم الفريق.

مباراة غزل المحلة ضد إنبي

افتتح التونسي محمد علي بن حمودة التسجيل في الدقيقة 22، بهدف رائع سجله من كرة عرضية من زميله يحيى زكريا، ليحولها مهاجم غزل المحلة بكعب قدمه في شباك إنبي.

وأضاف عبده يحيى الهدف الثاني لزعيم الدلتا في الدقيقة 45+2، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما يأتي إنبي في المركز السابع عشر قبل الأخير بـ12 نقطة.