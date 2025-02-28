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الجمعة 28 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

شاهندة محمد علي: الموسم السينمائي سيواجه صعوبة خلال موسم رمضان

الناقدة شاهندة محمد
الناقدة شاهندة محمد علي
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أكدت الناقدة السينمائية شاهندة محمد، أن الموسم السينمائي سيواجه بعض الصعوبات خلال شهر رمضان، وذلك بسبب الزخم الدرامي الموجود على مدار الشهر، و المائدة الفنية الغنية بالأعمال التي ستقدم للجمهور في المنازل.

وأضافت شاهندة في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن الموسم الرمضاني يلقي بظلاله بشكل كبير سواء على مستوى الطقوس الدينية والزيارات، وأيضاً على مستوى الدراما، ولكن هناك فرص للموسم السينمائي رغم أنها ضئيلة إلا أنها موجودة، لأن السينما تظل لها بريق خاص حتى لو تأثرت.

وأكملت الناقدة شاهندة محمد علي حديثها أن الكثير من المنتجين توجهوا إلى خلق مواسم عيد الفطر وعيد الأضحى على مدار السنوات الطويلة الماضية، وذلك للابتعاد عن منافسة الموسم الدرامي الرمضاني، وما له من أثر كبير على تراجع المواسم السينمائية التي تسبقه.

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