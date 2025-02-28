الذهب يتراجع 70 جنيها في تعاملات اليوم

هبط سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة نحو 70 جنيها في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة المختلفة وذلك علي مستوي كل الاعيرة الذهبية و المشغولات المتنوعة.

وسجل سعر عيار 21 نحو 4010 جنيها للبيع و 4040 جنيها للشراء و عيار 24 نحو 4582 جنيها للبيع و 4617 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 18 نحو 3437 جنيها للبيع و 3462 جنيها للشراء و عيار 14 نحو 2673 جنيها للبيع و 2693 جنيها للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2837 دولار للبيع و 2838 دولار للشراء و الجنيه الذهب نحو 32.08 ألف جنيه للبيع و 32.32 ألف جنيه للشراء.