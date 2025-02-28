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الجمعة 28 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يتراجع 70 جنيها في تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
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هبط سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة نحو  70 جنيها في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة المختلفة وذلك علي مستوي كل الاعيرة الذهبية و المشغولات المتنوعة.

وسجل سعر عيار 21 نحو 4010 جنيها للبيع و 4040 جنيها للشراء و عيار 24 نحو 4582 جنيها للبيع و 4617 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 18 نحو 3437 جنيها للبيع و 3462 جنيها للشراء و عيار 14 نحو 2673 جنيها للبيع و 2693 جنيها للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2837 دولار للبيع و 2838 دولار للشراء و الجنيه الذهب نحو 32.08 ألف جنيه للبيع و 32.32 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب