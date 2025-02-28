زي النهارده.. السلطان عبد العزيز الأول يصرح باستقلال الكنيسة البلغارية عن بطريركية القسطنطينية

تمر علينا اليوم الجمعة الموافق ٢٨ شهر فبراير العديد من الأحداث السياسية والرياضية والتاريخية المهمة،، ونقدم لكم أبرزها..



عام 1870 السلطان العثماني عبد العزيز الأول يصرح باستقلال الكنيسة البلغارية عن بطريركية القسطنطينية.

وعام 1897 القوات الفرنسية تزيح الملكة رانالوفا الثالثة آخر ملوك مدغشقر من الحكم.

المملكة المتحدة تصدر تصريح عرف باسم تصريح 28 فبراير قبلت فيه باستقلال مصر، وقد قبلت الحكومة المصرية برئاسة عبد الخالق ثروت بهذا التصريح.

عام 1942 القوات اليابانية تنزل في جزيرة إندونيسيا خلال الحرب العالمية الثانية.

وعام 1953 جيمس واتسون وفرنسيس كريك يعلنان لأصدقائهما اكتشافهما للتركيب الكيميائي للدنا - DNA، بينما كان الإعلان الرسمي عنه في 25 أبريل بعد صدور مقالهما في مجلة نيتشر في 2 أبريل.

1974 الولايات المتحدة ومصر يستأنفان العلاقات الدبلوماسية بعد 7 سنوات من قطعها.

عام 197صدور العدد الأول من مجلة ماجد الإماراتية والمخصصة للأطفال.

عام 1986 إغتيال رئيس وزراء السويد أولوف بالم أثناء خروجه من السينما.

1991 العراق يعلن قبوله بجميع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بغزوه للكويت.

الأستونيون واللاتفيون يصوتون على قرار استقلال إستونيا ولاتفيا من الإتحاد السوفييتي.

1997 انقلاب 1997 في تركيا في قرارات صدرت عن قيادة القوات المسلحة التركية في اجتماع مجلس الأمن القومي يوم 28 فبراير 1997 والتي بدأت عملية 28 فبراير التي عجلت باستقالة رئيس الوزراء نجم الدين أربكان من حزب الرفاه وإنهاء حكومته الائتلافية.

1998 الشرطة الصربية تبدأ هجومًا مضادًا ضد جيش تحرير كوسوفو وذلك أثناء حرب كوسوفو.

2002 أكثر من 55 شخصًا يلقون حتفهم في ما يعرف بمجزرة مجتمع جلبيرج في أحمد آباد نتيجة إحراق الهندوس لمنازل المسلمين وذلك في استمرار لمسلسل الاضطرابات الدينية في الهند.

2005 رئيس الوزراء اللبناني عمر كرامي يقدم استقالته تحت ضغط مظاهرات الشارع بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وقد أعلن عن الاستقالة في كلمة له في مجلس النواب.



2005 تفجير إرهابي في مدينة الحلة العراقية أدى إلى مقتل وإصابة 300 شخص نفذه انتحاري أردني الجنسية.

2013 البابا بندكت السادس عشر يستقيل من منصبه ليكون أول بابا يقوم بذلك بعد غريغوري الحادي عشر سنة 1415.

2016 اختتام حفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والثمانين بتتويج فيلم سبوت لايت بجائزة أفضل فيلم، وأليخاندرو غونزاليز إيناريتو كأفضل مخرج، وليوناردو دي كابريو كأفضل ممثل، وبري لارسون كأفضل ممثلة.

2022 إعلان نتائج الاستفتاء الدستوري في بيلاروسيا بالموافقة على التعديلات المقترحة، رغم مقاطعة المعارضة للاستفتاء.