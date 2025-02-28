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الجمعة 28 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

وزير الثقافة يهنئ الشعب المصرى بشهر رمضان المبارك

وزارة الثقافة تهنىء
وزارة الثقافة تهنىء الشعب المصرى
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هنأ الدكتور احمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده علينا جميعًا بالخير واليُمن والبركات.

وقال “ هنو” فى بيان له: “يأتي رمضان محملًا بالنفحات بقيم نعتز بها في ثقافتنا المصرية العريقة”.

وأضاف: “ وهو أيضًا شهر ملهم للإبداع والعطاء، حيث يجسد روح الهوية المصرية التي تمتزج فيها الروحانية بالفكر والفن”.

واختتم: "أسأل الله أن يكون هذا الشهر الكريم مليئًا بالخير والسلام، وأن يحفظ مصر وأهلها، ويوفقنا جميعًا لمزيد من التقدم والازدهار، وكل عام وأنتم بخير… رمضان كريم".

 

وزير الثقافة أبناء الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان المبارك هنو يهنىء المصريين