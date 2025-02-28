جامعة قناة السويس تطلق النسخة الثالثة من منتدى شباب القناة

شهدت جامعة قناة السويس انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب القناة، الذي يُنظمه مركز إعداد القادة بالجامعة، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس المنتدى.

وشارك من قيادات جامعة قناة السويس الأستاذ شريف فاروق أمين عام الجامعة ، والمهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد، وبإشراف الدكتورة مناي شاهين، وكيل المركز لشئون الأنشطة، والدكتور باسم المغربي، وكيل المركز لشئون المقر، وبتنظيم الأستاذ مصطفى أبو سريع، المدير التنفيذي للمركز.

ويهدف المنتدى إلى خلق منصة حوارية تجمع بين شباب محافظة الإسماعيلية وممثلي مؤسسات الدولة المختلفة، لتعزيز التواصل وتبادل الرؤى حول قضايا المجتمع ومستقبل الشباب.

وشهد الافتتاح مشاركة واسعة من الجهات الفاعلة، حيث حضر الدكتور محمود الهواري، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بمشيخة الأزهر، ونيافة الحبر الجليل الأنبا سارافيم، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالإسماعيلية، والدكتورة مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ريم صالح، وكيل وزارة الصحة، إلى جانب ممثلين عن محافظة الإسماعيلية، ومديريات التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، الصحة، والعديد من المؤسسات المجتمعية مثل جمعية الكشافة الجوية، جمعية المرشدات بالإسماعيلية، مكتبة مصر العامة، والمركز الإعلامي بالإسماعيلية.

وتعليقاً على افتتاح المنتدى - أكد الدكتور ناصر مندور أن دور الجامعة لا يقتصر على تقديم التعليم الأكاديمي فقط، بل يمتد ليشمل بناء شخصية الإنسان المصري الصالح القادر على الإسهام بفعالية في مجتمعه.

وأشار إلى أن جامعة قناة السويس تتميز بعلاقاتها الوثيقة مع المجتمع الخارجي، وتسعى دائمًا لتكون منارة للعلم والثقافة والفنون في إقليم القناة وسيناء.

كما شدد على أن الجامعة ليست كيانا مغلقا، بل تعمل على تقديم مختلف الخدمات والتعاون مع كافة المؤسسات لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أهمية المنتدى في تعزيز الوعي المجتمعي لدى الشباب، موضحا أن تنوع الجهات المشاركة يعزز من تبادل الأفكار والرؤى، ويخلق بيئة حوارية بنّاءة تدعم تطلعات الشباب نحو مستقبل أفضل.

كما عبّر عن تقديره لجميع المؤسسات المشاركة، مؤكدا على أهمية استمرار التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد الدكتور محمد غنيم أن نجاح النسختين السابقتين من المنتدى كان دافعا قويا لمواصلة هذه المبادرة، التي تهدف إلى تحقيق تكامل بين الجامعة والهيئات المختلفة، لتعزيز ثقافة الوعي لدى الشباب.

وأوضح أن المنتدى يمثل فرصة حقيقية لفتح قنوات تواصل مباشرة بين الشباب وممثلي الجهات الحكومية، مما يتيح لهم التعرف على التحديات الحالية والمساهمة في اقتراح حلول فعالة.

وفي مداخلته، أكد الشيخ أشرف السعيد على أهمية ثقافة الحوار في مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن الشباب هم مستقبل الوطن وقوته الحقيقية، وأن تبادل الآراء بحرية يساعد في الوصول إلى حلول عملية لمختلف القضايا.

كما أكد نيافة الحبر الجليل الأنبا سارافيم

أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالإسماعيلية على أن الشباب هم الطاقة الحقيقية التي يبنى عليها الوطن، مؤكدًا أن المنتدى يسهم في غرس قيم التعاون والانتماء في نفوس الشباب.

بينما أكدت الدكتورة مها الحفناوي أهمية الشراكة بين جامعة قناة السويس والهيئات المختلفة بمحافظة الإسماعيلية، مشيرة إلى التعاون البناء بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي في العديد من المبادرات والأنشطة المجتمعية.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تقديم مختلف سبل الدعم للمجتمع، سواء داخل الجامعة أو خارجها، من خلال مشروعات ومبادرات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة الشباب في العمل المجتمعي.

فيما أعربت الدكتورة ريم صالح عن سعادتها بالمشاركة في المنتدى، مشيرة إلى أنها إحدى خريجات جامعة قناة السويس، حيث تخرجت في كلية الصيدلة.

وأكدت أن وزارة الصحة تحرص على التواجد في المنتدى للعام الثالث على التوالي، لما يمثله من فرصة لتعزيز التواصل والتعاون بين الجامعة والجهات الصحية المختلفة، مشيدة بالدور الذي تقوم به الجامعة في دعم القضايا الصحية والتوعوية.

وتضمنت فعاليات المنتدى استقبال الوفود المشاركة، إلى جانب تقديم عرض طيران مميز لجمعية الكشافة الجوية بالإسماعيلية.

كما تم تنظيم سلسلة من المعارض التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، مديرية التربية والتعليم، مكتبة مصر العامة، ومديرية التضامن الإجتماعي، وجمعية الكشافة الجوية، فضلا عن المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر ، حيث استعرضت كل جهة أنشطتها وإنجازاتها في خدمة المجتمع.

وعقب المعارض، تم توزيع المشاركين على أربع جلسات حوارية، جمعت كل منها بين جهتين مختلفتين، حيث تم تبادل الأفكار والرؤى حول إنجازات الدولة في مختلف المجالات، وتقديم التوصيات المستخلصة من مناقشات الشباب.

واختُتم المنتدى بتقديم مجموعة من المقترحات التي تعكس طموحات الشباب وتطلعاتهم، بهدف تعزيز دورهم في بناء مستقبل مصر.