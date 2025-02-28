جمال عفيفي: لقاء السيسي وعمار الحكيم يؤكد دعم مصر لاستقرار العراق

قال جمال عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي كان مكثفًا، حيث شمل لقاءات مهمة على المستويين العربي والدولي، مؤكدًا أن سياسة مصر الخارجية ترتكز على دعم وحدة الدول الوطنية والحفاظ على استقرارها، وهو ما ظهر بوضوح خلال لقائه بعمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي.

وأضاف “عفيفي”، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن اللقاء جاء في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات التي تواجه المنطقة العربية، خاصة مع استمرار التدخلات الخارجية و مساعي إسرائيل لفرض حالة من عدم الاستقرار عبر سياسات التوسع، موضحًا أن مصر لطالما أكدت دعمها لوحدة العراق وسلامة أراضيه، ورفضها لأي تدخلات أجنبية في شؤونه الداخلية، كما تدعم الجيش الوطني العراقي لتعزيز الأمن والاستقرار.

وفيما يتعلق بالشأن السوري، شدد “عفيفي” على أن مصر ترفض أي محاولات للمساس بوحدة الأراضي السورية، مؤكدةً ضرورة الحفاظ على استقرار سوريا ورفض التدخلات الأجنبية، مشيرًا إلى أن القاهرة تعارض بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وتدعو دائمًا إلى إنهاء جميع أشكال العنف.