فاقدا 115 جنيها.. تراجع أسعار الذهب في مصر متأثرا بانخفاضه عالميا

استمر سعر الذهب في التراجع بمصر مع آخر جلسات تداول هذا الأسبوع وذلك في ظل الضغط السلبي من انخفاض سعر الذهب العالمي ودخوله في حركة تصحيح سلبية بعد المستويات القياسية التي سجلها مطلع هذا الأسبوع.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 4055 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 4060 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 4080 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند المستوى 4090 جنيه للجرام.

الانخفاض الحالي في مستويات الذهب المحلي ناتج عن تراجع في سعر الذهب العالمي وتسجيله أول انخفاض أسبوعي بعد 8 أسابيع متتالية من المكاسب، الأمر الذي دفع السعر المحلي إلى الدخول في تصحيح سلبي بعد أن سجل اعلى قمة سعرية منذ عام عند 4175 جنيه للجرام ليفقد الذهب 115 جنيها.



اليوم مع آخر تداولات الأسبوع سنترقب قوة مستوى الدعم 4050 جنيه للجرام وهل سينجح في منع السعر من الاستمرار في الهبوط أم سينجح الذهب في كسر هذا المستوى واستهداف المستوى 4000 جنيه للجرام.



حتى الآن يبقى الاتجاه العام لتداول الذهب المحلي صاعد بالرغم من التراجع الأخير الذي يبقى ضمن التصحيح السلبي، والذي قد يعطي فرصة للشراء من جديد، خاصة أن حركة الذهب المحلي تعتمد حالياً على تغيرات سعر أونصة الذهب العالمي.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قد ارتفع في البنوك الرسمية يوم الخميس قبل عطلة البنوك، ولكن الصعود يظل تدريجي وهو الأمر الذي لم يؤثر بشكل ملموس على تسعير الذهب المحلي ليظل التركيز في تسعير الذهب على حركة الذهب العالمي.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية



استكمل الذهب العالمي انخفاضه خلال تداولات اليوم في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي هو الأكبر منذ شهر نوفمبر الماضي، وذلك في ظل تعافي مستويات الدولار وترقب الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية.

يستمر سعر الذهب المحلي في الانخفاض بسبب التراجع في سعر الذهب العالمي وذلك على الرغم من تعافي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم الخميس قبل إغلاق البنوك، ولكن التحركات التدريجية لسعر الصرف كان لها تأثير ضعيف على تسعير الذهب مقارنة بحركة الذهب العالمي.

استطاع سعر الذهب العالمي اختراق منطقة الدعم حول المستوى 2880 دولار للأونصة، ليستكمل الهبوط وصولا إلى المستوى 2850 دولار للأونصة حيث يجد التصحيح السلبي الدعم من مؤشر الزخم الفني الذي يظهر مزيد من الانخفاض.

أما عن السعر المحلي:

يتداول سعر الذهب المحلي عيار 21 فوق المستوى 4050 جنيه للجرام بعد أن أكد كسره للمستوى 4100 جنيه للجرام، وفي حال استكمل السعر حركة الهبوط قد يستهدف المستوى 4000 جنيه للجرام، واليوم سنترقب مدى قوة مستوى الدعم 4050 جنيه للجرام .