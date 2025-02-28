غياب ثلاثي مؤثر.. قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة ريال بيتيس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، غدًا السبت، ضيفًا على نظيره ريال بيتيس بملعب بينتو فيامارين، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس غياب ثلاثي مؤثر في تشكيل الملكي الأساسي، حيث يغيب الإنجليزي جود بيلينجهام والأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، بالإضافة إلى داني سيبايوس الذي تعرض للإصابة مؤخرًا.

كما شهدت القائمة عودة الفرنسي كيليان مبابي، بعدما غاب عن المباراة الماضية أمام ريال سوسيداد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي برشلونة متصدر الترتيب، بينما يأتي ريال بييتس في المركز السابع وفي رصيده 35 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: دافيد ألابا، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي، راوؤل أسينسيو.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، شيما أندريس.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، إندريك فيليبي، رودريجو جوس، براهيم دياز.