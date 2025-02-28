ميتا تعتذر بعد عرض محتوى عنيف وصادم على "ريلز" إنستجرام بسبب خلل في الخوارزمية

اعتذرت شركة ميتا، المالكة لمنصتي إنستجرام وفيسبوك، بعد أن تعرض مستخدمو تطبيق إنستجرام لعدد من مقاطع الفيديو العنيفة والمشاهد القاسية على صفحات "ريلز" الخاصة بهم.

وشملت هذه المشاهد صورًا مروعة مثل حوادث مميتة وعنف حيواني، بسبب خلل في خوارزمية التطبيق التي تحدد نوعية المحتوى المعروض للمستخدمين- وذلك وفق ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية.

ونشر المستخدمون ملاحظاتهم على منتديات الإنترنت، حيث أشار البعض إلى مشاهد عنف صادمة مثل فيديوهات لأشخاص يتعرضون لحروق أو يتعرضون لإطلاق نار. كما ذكروا مقاطع عنف مفرطة مثل شخص يتعرض للسحق بواسطة فيل أو آخر يتم تقطيعه بواسطة مروحية.

وردًا على هذه الحوادث، صرحت ميتا بأنها قد أصلحت الخطأ التقني الذي تسبب في عرض هذا النوع من المحتوى العنيف على صفحات "ريلز".. وقالت إن الخطأ كان غير مقصود، وأعربت عن أسفها للمستخدمين الذين تعرضوا لمحتوى غير لائق.

ووقع الخطأ في وقت كانت "ميتا" قد أصدرت مؤخرًا تغييرات في سياساتها المتعلقة بإشراف المحتوى، بما في ذلك تقليص دور المدققين والحد من الرقابة على المحتوى. ومع ذلك، أكدت ميتا أن هذا الخلل لم يكن له علاقة بالتعديلات الأخيرة في سياسات المحتوى، وطمأنت المستخدمين بأنها تواصل العمل لضمان تجربة أفضل وأكثر أمانًا على منصاتها.

وعلى الرغم من الاعتذار، أعرب العديد من المستخدمين عن استيائهم من التجربة السلبية، حيث شعروا أن الخوارزمية لم تعد قادرة على حماية المستخدمين من المحتوى الضار، خاصة مع الضغوط المتزايدة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي لتحسين سياسات الأمان وحماية خصوصية المستخدمين.