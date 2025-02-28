وزير الثقافة ينعي الفنانة التشكيلية الدكتورة رباب نمر

نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الفنانة التشكيلية الدكتورة رباب نمر، التي رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع في مجال الفنون التشكيلية.

وأكد وزير الثقافة أن الراحلة كانت واحدة من الرموز الفنية المهمة، حيث أثرت الحركة التشكيلية المصرية بأعمالها المتميزة، وأسهمت في تشكيل وجدان أجيال من الفنانين من خلال إبداعها الراقي ومساهماتها الأكاديمية والفنية.

وتقدم وزير الثقافة باسم وزارة الثقافة المصرية بخالص العزاء لأسرة الفقيدة ومحبيها، ولجموع الفنانين التشكيليين، داعياً الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

حصلت الراحلة على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية عام 1963، واستكملت دراستها في جامعة مدريد بإسبانيا، حيث نالت درجة الأستاذية في الفنون من أكاديمية سان فرناندو عام 1977.

شغلت العديد من المناصب المهمة في المجال الثقافي والفني، من أبرزها مدير عام الإدارة العامة للفنون التشكيلية بقصور الثقافة بالإسكندرية، كما كانت عضوًا في نقابة الفنانين التشكيليين، وجماعة الفنانين والكتاب (أتيليه الإسكندرية) و أتيليه القاهرة.

قدمت العديد من المعارض الخاصة، سواء داخل مصر أو خارجها، حيث عرضت أعمالها في إيطاليا، إسبانيا، الكويت، وألمانيا وغيرها من الدول، كما شاركت في العديد من المعارض الجماعية المحلية والدولية، وكان لها حضور مميز في المحافل الفنية العالمية، مثل بينالي الشارقة، و بينالي الإسكندرية، و بينالي جدة.

حصلت على العديد من الجوائز و التكريمات، أبرزها جائزة الاستحقاق في التصوير من المعرض العام للفنون التشكيلية (1981، 1982)، وجائزة لجنة التحكيم في بينالي القاهرة الدولي الثامن (1998)، وجائزة بينالي الإسكندرية الرابع والعشرين لدول البحر المتوسط (2007).