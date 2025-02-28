فاروق حسنى ناعيا رباب نمر: أثرت الحركة التشكيلية بإبداعاتها المتميزة

نعى الفنان التشكيلى فاروق حسنى، الفنانة التشكيلية الكبيرة رباب نمر، والتى وافتها المنيه، اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر فاروق حسنى عبر صفحته الشخصية على تطبيق “ فيس بوك” قائلا: “أنعي بمشاعر الحزن والآسى الصديقة العزيزة والفنانة الكبيرة رباب نمر التي أثرت الحركة الفنية التشكيلية بإبداعاتها المتميزة” .

وتابع “حسنى”: “سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويؤنسها برحابه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها وأصدقائها ومحبيها وتلامذتها الصبر والسلوان” .

الفنانة رباب نمر

الفنانة رباب نمر، ولدت بمدينة الإسكندرية في 31 مارس عام1939، تخرجت في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية ومن ثم تابعت دراستها في أكاديمية سان فرناندو بمدريد حيث حصلت فيها على الدكتوراه عام (1977).

تعبر رباب نمر بأشكالها الغامضة والمبتورة والمكتظة ذات الوجوه المتسائلة، والتي تتأرجح ما بين البشر والدمى، عن تعبيرية فكرية تصل إلى الوجودية، كانت "نمر" على مدار مسيرتها فنانة فاعلة لها العديد من المعارض الشخصية والكثير من المشاركات الفنية المحلية والدولية، وتقنى أعمالها في مصر وعدد من الدول، وحازت العديد من الجوائز الهامة بمصر والخارج خلال مشاركاتها الفنية في الفعاليات الدولية الكبرى سواء كفنانة أو كعضو لجان تحكيم.